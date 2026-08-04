Jubiläum in Helmenzen gefeiert
25 Jahre Schwalbenweg: Straßenfest der Verbundenheit
Gute Stimmung herrschte beim Jubiläums-Straßenfest im Schwalbenweg in Helmenzen.
Gute Stimmung herrschte beim Jubiläums-Straßenfest im Schwalbenweg in Helmenzen.
Rolf-Dieter Rötzel

Ein Vierteljahrhundert Straßenfest – der Schwalbenweg feiert vier Generationen und zieht sogar einst ausgezogene Nachbarn zurück. Was macht diese Nachbarschaft so dauerhaft eng und herzlich?

Lesezeit 2 Minuten
Es ist schon eine besondere Straße, nicht nur, weil hier der lustigste Opa, die Aperol-Kleid-Frau, der vor über drei Jahrzehnten aus dem bayerischen Freising „eingebürgerte“ Philipp sowie vielfache deutsche und internationale Medaillengewinner im Fahrrad-Trial- und Motocross-Sport wohnen, sondern weil dort ausnahmslos Menschen leben, die vorbildlich Gemeinschaftssinn und gute Nachbarschaft pflegen: der Schwalbenweg eins bis sieben und zwei bis ...
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