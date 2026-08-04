Jubiläum in Helmenzen gefeiert 25 Jahre Schwalbenweg: Straßenfest der Verbundenheit Rolf-Dieter Rötzel 04.08.2026, 09:00 Uhr

i Gute Stimmung herrschte beim Jubiläums-Straßenfest im Schwalbenweg in Helmenzen. Rolf-Dieter Rötzel

Ein Vierteljahrhundert Straßenfest – der Schwalbenweg feiert vier Generationen und zieht sogar einst ausgezogene Nachbarn zurück. Was macht diese Nachbarschaft so dauerhaft eng und herzlich?

Es ist schon eine besondere Straße, nicht nur, weil hier der lustigste Opa, die Aperol-Kleid-Frau, der vor über drei Jahrzehnten aus dem bayerischen Freising „eingebürgerte“ Philipp sowie vielfache deutsche und internationale Medaillengewinner im Fahrrad-Trial- und Motocross-Sport wohnen, sondern weil dort ausnahmslos Menschen leben, die vorbildlich Gemeinschaftssinn und gute Nachbarschaft pflegen: der Schwalbenweg eins bis sieben und zwei bis ...







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