Ein Vierteljahrhundert Straßenfest – der Schwalbenweg feiert vier Generationen und zieht sogar einst ausgezogene Nachbarn zurück. Was macht diese Nachbarschaft so dauerhaft eng und herzlich?
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Es ist schon eine besondere Straße, nicht nur, weil hier der lustigste Opa, die Aperol-Kleid-Frau, der vor über drei Jahrzehnten aus dem bayerischen Freising „eingebürgerte“ Philipp sowie vielfache deutsche und internationale Medaillengewinner im Fahrrad-Trial- und Motocross-Sport wohnen, sondern weil dort ausnahmslos Menschen leben, die vorbildlich Gemeinschaftssinn und gute Nachbarschaft pflegen: der Schwalbenweg eins bis sieben und zwei bis ...