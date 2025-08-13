Zum 25-jährigen Bestehen erhält der Edeka Hoffmann in Horhausen eine Jubiläumsurkunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz. Zur Übergabe der Urkunde kam IHK Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting in den 2000-Einwohner-Ort und gratulierte Inhaber Stefan Hoffmann persönlich.

Auch wenn der Edeka von Stefan Hoffmann erst seit 15 Jahren an seinem derzeitigen Standort in der Landlum in Horhausen steht, ist er dem Ort schon seit 25 Jahren treu. Denn bis zum Jahr 2010 stand sein Laden an der Rheinstraße in der Mitte des Ortes – damals auf gerade einmal 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Umzug an den heutigen Standort brachte deutlich mehr Platz, denn heute ist sein Geschäft drei Mal so groß. Erst im Jahr 2022 folgte eine weitere Vergrößerung des Geschäfts und der Sortimentsauswahl. Die modernen Selbstbedienungskassen wurden dabei aber noch nicht eingebaut, da die Systeme der Kassen noch nicht so weit waren. Aber ob jetzt ein noch ein weiterer Ausbau geplant ist?

i Das ist der Edeka-Hoffmann in der Landblum in Horhausen. Sabrina Mewes

Einen größeren Umbau plant der Marktinhaber erst einmal nicht. Die Einführung von den immer häufiger aufzufindenden Selbstbedienungskassen ist für den Lebensmittelhändler aber in Zukunft unumgehbar. Mit diesem etwas kleinerem Umbau möchte Hoffmann allerdings noch warten und erst einmal seinen anderen Kollegen den Vortritt lassen, wie er erklärt. Das hält den Inhaber aber nicht davon auf auch jetzt schon ein zukunftsorientiertes Konzept zu verfolgen, denn der Edeka in Horhausen liegt energetisch auf dem neusten Stand und legt besonderen Wert auf Regionalität und die Umstellung auf Bio-Produkte. In den nächsten Wochen ist dafür sogar die Errichtung eines kleinen Fachmarkts für Bio-Produkte in dem Markt geplant. Für die Kunden in Horhausen wird es bei Edeka also bald grüner.

Unterstützt wird Hoffmann dabei von seinen rund 45 Mitarbeitern, darunter sogar vier Auszubildende. An einem funktionierenden Team mangelt es dem Edeka-Hoffmann also nicht. Um dennoch weiteren Nachwuchs zu motivieren stellt sich der Lebensmitteleinzelhändler auch in Schulen vor und wird dabei von der IHK-Koblenz beim Thema Ausbildung und Fortbildung unterstützt. Besonders erfolgreich ist er dabei bei den Schülern und Schülerinnen der IGS-Horhausen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, von denen immer wieder einige den Weg ins Team finden – ob neben der Schule oder direkt nach ihrem Schulabschluss. Zu seinem Team-Nachwuchs zählt sogar sein 20-jähriger Sohn Oscar, der derzeit eine Ausbildung in dem Betrieb macht und schon fest in den Fußstapfen seines Vaters steht. Noch führt Stefan Hoffmann den Markt selbst, doch möglich, dass in ferner Zukunft auch Sohn Oscar als zweite Generation den Edeka Hoffmann in Horhausen führt.