25 Jahre lang ist Hans-Joachim Greb Ortsbürgermeister in Steinebach gewesen. Bei den Kommunalwahlen im vergangenen Juni war der mittlerweile 66-Jährige nicht mehr angetreten. Bei einem Treffen mit unserer Zeitung erzählt er, was sich alles in der 1300-Einwohner-Gemeinde getan und warum ihm der ehrenamtliche Job so viel Spaß bereitet hat.