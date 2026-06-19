24-Stunden-Fahrradfahrt
25.000 Euro für das Kinderhospiz in Olpe erradelt
Marco, André und Rouven sind selbst überglücklich über die stolze Summe von 25.000 Euro für das Kinder- und Jugend-Hospiz Baltha
Marco, André und Rouven sind selbst überglücklich über die stolze Summe von 25.000 Euro für das Kinder- und Jugend-Hospiz Balthasar in Olpe
Sarah Metzger

Einen tollen Erfolg erradelten Marco Corigliano und André Metzger zusammen mit Rouven Sprenger: Beim 24-Stunden-Fahrrad-Rennen sammelten sie satte 25.000 Euro für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.

Lesezeit 3 Minuten
Einen sagenhaften Erfolg von 25.000 Euro erbrachte die Aktion „Kilometer für Kinder“, welche die beiden Organisatoren Marco Corigliano und André Metzger in einem 24 Stunden-Fahrrad-Rennen gestartet hatten (wir berichteten). Gemeinsam besuchten sie jetzt mit Rouven Sprenger, der kurzfristig für den verunglückten Marco eingesprungen war, das Hospiz Balthasar in Olpe, wofür der Betrag gedacht war, um persönlich die Scheckübergabe vorzunehmen.

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