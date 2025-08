Ein 23-jähriger Autofahrer gerät bei Friesenhagen kurz vor der Landesgrenze in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kracht in einen Baum. Das Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der 23-Jährige wird nur leicht verletzt.

Das Resultat der Trunkenheitsfahrt eines 23-Jährigen in Friesenhagen ist ein vollkommen zerstörtes Auto. Laut Bericht der Polizei wurde den Beamten in Betzdorf am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall in Friesenhagen gemeldet. Eine Person sei eingeklemmt, aber ansprechbar. Vor Ort unweit der Landesgrenze in Höhe der Firma Säbu fanden die eingesetzten Beamten einen bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Pkw vor.

Wie durch ein Wunder wurde der alkoholisierte 23-jährige Pkw-Fahrer nur leicht verletzt und konnte selbstständig aus dem Wagen steigen. Der 23-Jährige war mit seinem Pkw auf der L278 von Friesenhagen in Richtung Morsbach unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrt hat für den jungen Mann jetzt ein Nachspiel.

Gegen ihn wird wegen seiner Alkoholintoxikation ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem muss er mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen. Ergänzend teilt die Polizei mit, dass der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Friesenhagen mit zwölf Kräften vor Ort war und die Absicherung der Unfallstelle übernahm. Zudem waren starke Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. red