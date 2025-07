216 Ehen gingen 2024 im AK-Land in die Brüche

Und manchmal „hilft“ nur noch der Scheidungsrichter. Im abgelaufenen Jahr haben sich 216 Paare im AK-Land scheiden lassen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat. Demnach sank die Zahl zwischen Herdorf und Horhausen im Vergleich zum Jahr 2023 – und zwar um 25 Fälle. Damit liegt der Kreis im Trend. Denn auch landesweit melden die Statistiker das zweite Jahr in Folge rückläufige Scheidungszahlen. Konkret wurden im vergangenen Jahr 7004 Ehen vor rheinland-pfälzischen Familiengerichten geschieden – 81 davon zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Das waren 101 Scheidungen beziehungsweise 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 2022 hatte die Zahl der Scheidungen landesweit noch bei 7734 gelegen. Lediglich 0,4 Prozent der 2024 in Rheinland-Pfalz geschiedenen Ehen wurde bereits vor Erreichen der regulär einjährigen Trennungsfrist geschieden, weil die Fortsetzung für die Person, die den Antrag gestellt hat, eine unzumutbare Härte dargestellt hätte. Mehrheitlich erfolgte die Scheidung im zweiten oder dritten Trennungsjahr – und zwar in 81 Prozent der Fälle. Darüber hinaus wurden 18,5 Prozent der betroffenen Ehen erst nach einer Trennungsphase von drei Jahren beendet.

Doch zurück in den Kreis Altenkirchen: Von 1000 im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 bestehenden Ehen wurden an Sieg und Wied im vergangenen Jahr 8,2 geschieden. Diese sogenannte Scheidungsziffer lag in kreisfreien Städten mit einem Wert von 8,0 unter der der Landkreise (8,2). Die höchste Scheidungsrate verzeichnete die kreisfreie Stadt Zweibrücken (13,2 Scheidungen je 1000 bestehenden Ehen), der niedrigste Wert (6,1) war im Kreis Kusel festzustellen. Der Westerwaldkreis meldet einen Wert von 8,0, der Kreis Neuwied liegt mit 8,3 leicht über dem AK-Wert.

197 Kinder von Scheidungen im Kreis betroffen

Da die Scheidungszahlen auf Ebene der Verwaltungsbezirke zum Teil deutlichen jährlichen Schwankungen unterliegen, weist das Statistische Landesamt darauf hin, dass unterhalb der Landesebene nur auf der Grundlage von Mehrjahresdurchschnitten verlässliche Aussagen zum jeweils örtlichen Scheidungsrisiko getroffen werden können. Mit Blick auf ganz Rheinland-Pfalz kann man da konkreter werden: Landesweit wurden im vergangenen Jahr 7,7 von 1000 am Jahresanfang bestehenden Ehen geschieden, im Zeitraum 2020 bis 2024 liegt die Scheidungsziffer bei 8,1.

Wenn Ehen auseinandergehen, sind nicht selten davon auch Kinder betroffen. Auch diese Zahlen liefert das Statistische Landesamt für den Kreis Altenkirchen: 51 Paare, die sich haben scheiden lassen, hatten demnach ein Kind. Bei 46 Paaren waren es zwei Kinder und bei 16 Paaren sogar drei oder mehr Mädchen und Jungen. Hinzu kommen 103 kinderlose Paare, die im vergangenen Jahr die Trennung vollzogen haben. Insgesamt mussten 197 Kinder im Kreis 2024 miterleben, dass sich die Wege ihrer Eltern trennen. Das waren 5 Kinder weniger als noch ein Jahr zuvor.

Welche Ehen besonders „gefährdet“ sind

Doch welchen Trend mit Blick auf die Scheidungskinder machen die Statistiker für ganz Rheinland-Pfalz aus? Knapp die Hälfte (48,2 Prozent) der im Jahr 2024 geschiedenen Paare hatte zum Zeitpunkt der gerichtlichen Eheauflösung minderjährige Kinder. Rund ein Viertel der Paare hatte demnach ein, fast ein Fünftel zwei und knapp ein Zwanzigstel drei oder mehr Kinder. Im ganzen Land waren im vergangenen Jahr rund 5500 Minderjährige von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Und noch eine interessante Entwicklung offenbart das Zahlenwerk aus Bad Ems: Ehen der ausgehenden 1980er-und beginnenden 1990er-Jahre sind landesweit vergleichsweise fragil. Denn von den in diesem Zeitraum geschlossenen Ehen sind inzwischen rund 45 Prozent geschieden worden. Diese Heiratsjahrgänge weisen seit Mitte der 1950er-Jahre die bislang höchsten Trennungsquoten auf.