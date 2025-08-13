Ein 21-Jähriger aus der VG Betzdorf-Gebhardshain wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Nach antisemitischen Aussagen auf X, damals Twitter, muss er 600 Euro zahlen. Auch illegale Waffen wurden bei ihm gefunden.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das hat nun ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain erfahren. Ein längerer Beitrag auf der Plattform X, in dem er sich negativ über das Judentum auslässt, hat ihn eine Anklage wegen Volksverhetzung eingebrockt. Vor Gericht zeigt sich der junge Mann mehr als zwei Jahre nach der Tat reuig. Ganz straffrei kommt er aber nicht davon.

Das, was der junge Mann im Mai 2023 auf der Plattform X, die damals noch Twitter hieß, geschrieben hat, hat es in sich. Der aufkommende Hass auf Juden sei von ihnen selbst verschuldet. Aus jüdischer Sicht sei es das Volk Gottes, das über andere Völker herrschen solle. Sie seien Feinde des Nationalismus und hätten keinen angestammten Lebensraum. Darin sieht das Gericht eine klare Nähe zu nationalsozialistischen Ideologien beim Angeklagten. Zudem wurden bei einer Durchsuchung bei ihm Sticker der rechtsextremen Kleinpartei III. Weg gefunden.

Angeklagter hat großes Interesse am Judentum gehabt

Angaben zur Sache lässt der Angeklagte über seinen Verteidiger machen. „Er gibt den Text auf X zu“, so der Verteidiger. „Er hat ihn im August 2023 wieder gelöscht.“ Wie es dazu kam, darauf geht er genauer ein. Der 21-Jährige habe sich in dieser Zeit mit den Quellen des jüdischen Glaubens, etwa des Talmuds, auseinandergesetzt. Aber mit Texten „auf Internetseiten“. Er habe damit nicht die gesamten Juden gemeint, sondern nur eine kleine Gruppe, die religiösen Fanatiker.

Auch das damals junge Alter von 18 Jahren führt der Verteidiger an. „Die Beschäftigung mit solchen Sachen ist da gefahrenbehaftet. Heute würde er so einen Text nicht mehr so veröffentlichen.“ Seine Sichtweise habe sich geändert. Heute bewundere er Israel dafür, dass es gegen die Angriffe der es umgebenden arabischen Staaten besteht.

„Ich war mir über die Konsequenzen nicht klar.“

Angeklagter über seinen antisemitischen Text auf X

Die Richterin will dann aber auch vom Angeklagten erfahren, was ihn dazu gebracht hat, so einen Text zu veröffentlichen. „Ich war mir über die Konsequenzen nicht klar“, ist seine Antwort. Die Texte seien in Diskussionen mit anderen Nutzern zustande gekommen. Damals habe er sich in „solche Themen“ – wie das Judentum – reingesteigert.

Seine soziale Situation habe ebenfalls dazu beigetragen, dass er sich so judenfeindlich im Netz geäußert hat. „Ich war damals frisch aus der Schule raus, hatte erst mal keinen Job“, erzählt der Angeklagte der Richterin. Er habe damals wenig soziale Kontakte gehabt und sich viel im Internet aufgehalten. Heute seien seine Prioritäten andere, etwa Sport.

Zwei Luftgewehre und eine Würgewaffe sichergestellt

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung vor zwei Jahren sind auch noch zwei Luftgewehre und ein Nunchaku sichergestellt. Nunchakus sind Würgewaffen und in Deutschland ist deren Besitz verboten. Das Nunchaku kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und besteht in der Regel aus zwei gleich langen Holzstücken, die mit einer Kette oder einer Schnur verbunden sind. Sowohl die Luftgewehre als auch das Nunchaku sind von der Polizei eingezogen worden.

Der Staatsanwalt geht bei der Begründung des Verteidigers, dass der 21-Jährige nicht pauschal alle Juden in seinem Text meinte, nicht mit. „Ich komme zu einer anderen Bewertung“, sagt er. In dem Text solle Hass auf Juden geschürt werden. Das gehe deutlich über Israelkritik hinaus. „Der Text enthält pauschalisierende Aussagen und das zieht sich so durch.“ Es zeige seine damalige nationalsozialistische Neigung. 600 Euro sieht der Staatsanwalt als angemessen an.

Angeklagter wegen Volksverhetzung verurteilt

Der Verteidiger des Angeklagten gibt zu bedenken, dass ein kritischer Text gegen Juden nicht gleich Volksverhetzung ist. Auch habe sich sein Mandant mit seiner Ausbildung und sozialen Aktivitäten wie Sport auf den richtigen Weg begeben. 200 Euro als Geldauflage sieht der Verteidiger als angemessen.

Die Richterin verurteilt den Angeklagten nach einer 15-minütigen Pause für schuldig der Volksverhetzung. Er muss 600 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. „Gut, dass sie uns Rede und Antwort gestellt und sich nicht hinter dem Verteidiger versteckt haben“, so die Richterin. Er habe sich glaubhaft von seinen Taten distanziert.