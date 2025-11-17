21-Jähriger wegen bestellter Polenböller vor Gericht

Weil er sogenannte Polenböller aus dem Ausland bestellt hat, muss sich ein junger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen wegen Einfuhr explosiver Stoffe vor dem Amtsgericht Betzdorf verantworten. Der 21-Jährige zeigt sich geständig.
Lesezeit 3 Minuten
Nur noch wenige Wochen, dann ist Silvester. Dann wird wieder im ganzen Land Feuerwehr gezündet. Der heute 21-jährige Ben K. (Name geändert) aus der Verbandsgemeinde Kirchen hatte vor zwei Jahren die Idee, sich Silvesterböller aus Polen zu bestellen. Die sind beim Zollhauptamt in Schweinfurt aufgeflogen.