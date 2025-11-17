Fall aus der VG Kirchen 21-Jähriger wegen bestellter Polenböller vor Gericht 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Ein 21-Jähriger hatte vor zwei Jahren sogenannte Polenböller übers Internet bestellt. Doch das Paket flog beim Zollamt auf. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten. Thomas Leurs

Weil er sogenannte Polenböller aus dem Ausland bestellt hat, muss sich ein junger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen wegen Einfuhr explosiver Stoffe vor dem Amtsgericht Betzdorf verantworten. Der 21-Jährige zeigt sich geständig.

Nur noch wenige Wochen, dann ist Silvester. Dann wird wieder im ganzen Land Feuerwehr gezündet. Der heute 21-jährige Ben K. (Name geändert) aus der Verbandsgemeinde Kirchen hatte vor zwei Jahren die Idee, sich Silvesterböller aus Polen zu bestellen. Die sind beim Zollhauptamt in Schweinfurt aufgeflogen.







