Urteil im Brandstifterprozess 21-Jährigem aus AK-Land bleibt Gefängnis nicht erspart 21.10.2025, 09:30 Uhr

i Für drei Jahre und drei Monate schließt sich die Gefängnistür für einen heute 21-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen, der vor drei Jahren ein Feuer gelegt hatte, durch das ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden war. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Verurteilung nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht? Haftstrafe oder Bewährungsstrafe? Das Landgericht Koblenz positionierte sich eindeutig in seinem Urteil nach einer schweren Brandstiftung im Kreis Altenkirchen vor gut drei Jahren.

Alexander D. (Name von der Redaktion geändert) nahm den Richterspruch im Sitzungssaal des Landgerichts Koblenz gelassen, fast schon teilnahmslos auf. Der heute 21-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen, bislang ein freier Mann, muss wegen besonders schwerer Brandstiftung sowie Diebstahl mit Waffen für drei Jahre und drei Monate hinter Gitter.







