Er bedrohte einen älteren Mann und wollte ihm die Tasche rauben. Dann lief er auf seiner Flucht der Polizei direkt in die Arme. Wie geht es für den 20-Jährigen nach seiner Verhaftung in Betzdorf weiter?
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Ein Raubversuch auf offener Straße und am helllichten Tag: Dieser Fall hat am Montag in Betzdorf für Aufsehen gesorgt – auch wegen der ungewöhnlichen Umstände. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde von Mitarbeitern des Betzdorfer Ordnungsamtes gewissermaßen in flagranti erwischt, als er einem älteren Mann mit Rollator am Betzdorfer Bahnhof dessen Tasche entreißen wollte.