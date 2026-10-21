Staatsanwaltschaft ermittelt 20-Jähriger nach Raubversuch in Betzdorf wieder frei Michael Fenstermacher 21.10.2026, 07:00 Uhr

i Im Umfeld des Betzdorfer Bahnhofs hat am Montagmorgen ein 20-Jähriger versucht, einen älteren Mann auszurauben. Thomas Leurs

Er bedrohte einen älteren Mann und wollte ihm die Tasche rauben. Dann lief er auf seiner Flucht der Polizei direkt in die Arme. Wie geht es für den 20-Jährigen nach seiner Verhaftung in Betzdorf weiter?

Ein Raubversuch auf offener Straße und am helllichten Tag: Dieser Fall hat am Montag in Betzdorf für Aufsehen gesorgt – auch wegen der ungewöhnlichen Umstände. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde von Mitarbeitern des Betzdorfer Ordnungsamtes gewissermaßen in flagranti erwischt, als er einem älteren Mann mit Rollator am Betzdorfer Bahnhof dessen Tasche entreißen wollte.







Artikel teilen

Artikel teilen