Polizei in die Arme gelaufen 20-Jähriger nach Raubversuch in Betzdorf verhaftet Michael Fenstermacher 19.10.2026, 12:26 Uhr

i Im Umfeld des Betzdorfer Bahnhofs hat sich am Montagmorgen ein Raubdelikt ereignet. Thomas Leurs

Komplett schiefgelaufen ist am Betzdorfer Bahnhof der Versuch eines 20-Jährigen, einem älteren Mann seine Tasche zu rauben. Er wurde bei dem Versuch beobachtet und lief anschließend der Polizei in die Arme. Es werden Zeugen gesucht.

Ein versuchter Raub am helllichten Tag und auf offener Straße beschäftigt derzeit die Betzdorfer Polizei. Ungewöhnlich dabei: Der Täter, ein 20-Jähriger, wurde am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr von Einsatzkräften des kommunalen Vollzugsdienstes der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain dabei beobachtet, wie er einem älteren Mann einen gefährlichen Gegenstand vorhielt und versuchte, dessen Tasche zu rauben.







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