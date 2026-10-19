Komplett schiefgelaufen ist am Betzdorfer Bahnhof der Versuch eines 20-Jährigen, einem älteren Mann seine Tasche zu rauben. Er wurde bei dem Versuch beobachtet und lief anschließend der Polizei in die Arme. Es werden Zeugen gesucht.
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Ein versuchter Raub am helllichten Tag und auf offener Straße beschäftigt derzeit die Betzdorfer Polizei. Ungewöhnlich dabei: Der Täter, ein 20-Jähriger, wurde am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr von Einsatzkräften des kommunalen Vollzugsdienstes der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain dabei beobachtet, wie er einem älteren Mann einen gefährlichen Gegenstand vorhielt und versuchte, dessen Tasche zu rauben.