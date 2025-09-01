Ein 19-Jähriger aus dem Westerwald soll am Samstag in Altenkirchen einen 30-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

Nach einem Messerangriff auf einen 30-Jährigen am Samstag in Altenkirchen ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen einen 19-jährigen Beschuldigten aus dem Westerwald. Der Verdacht lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Ermittlungsbehörde am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Zuerst hatte der „AK-Kurier“ über den Fall berichtet.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, am Samstag in der Kreisstadt mit einem Messer auf den älteren Mann eingestochen zu haben, der dabei eine etwa 1,5 Zentimeter breite und circa 15 bis 20 Zentimeter tiefe Einstichwunde im unteren Bauchraum erlitt. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber zwecks medizinischer Notbehandlung in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. Zunächst konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nach der Operation befand er sich jedoch in einem stabilen Zustand.

Staatsanwaltschaft nennt keine Details zum Tatgeschehen

Am Sonntag wurde der Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

„Weitere Informationen können derzeit auch auf Nachfrage nicht kommuniziert werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden“, teilt Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, weiter mit. So ist derzeit unter anderem unbekannt, wo in Altenkirchen und zu welcher genauen Uhrzeit sich die Tat am Samstag abgespielt hat.