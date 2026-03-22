Wie kommen eigentlich die Prognosen der Fernsehsender zustande? Wer in Altenkirchen am Sonntag sein Kreuz im Wahlbüro in der Stadthalle abgegeben hat, weiß es jetzt und nicht nur das: Er oder sie hat mitunter auch Anteil an den Ergebnissen gehabt.
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Ein bisschen zäh ist die Arbeit schon manchmal, denn nicht jeder Wähler hat nach dem Urnengang noch Lust auf eine Befragung. Wie der ältere Mann, der die beiden Frauen zunächst misstrauisch beäugt, dann abwinkt und eilig in den sonnigen Märztag verschwindet.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)