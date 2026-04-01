Schwerer Verkehrsunfall bei zwischen Gebhardshain und Malberg: Ein 18-Jähriger geriet auf der L281 ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
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Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag, 1. April, auf der Landesstraße 281 zwischen Gebhardshain und Malberg. Wie die Polizei berichtet war ein 18-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gegen 16.30 Uhr in Richtung Malberg unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.