Autounfall bei Gebhardshain
18-Jähriger nach Baumkollision schwer verletzt
Massive Zerstörung an der L281: Nachdem der Pkw eines 18-Jährigen am späten Nachmittag ins Schleudern geraten war, prallte er mi
Massive Zerstörung an der L281: Nachdem der Pkw eines 18-Jährigen am späten Nachmittag ins Schleudern geraten war, prallte er mit der Beifahrerseite frontal-seitlich gegen einen Baum.
Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain/Markus Beichler

Schwerer Verkehrsunfall bei zwischen Gebhardshain und Malberg: Ein 18-Jähriger geriet auf der L281 ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

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Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag, 1. April, auf der Landesstraße 281 zwischen Gebhardshain und Malberg. Wie die Polizei berichtet war ein 18-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gegen 16.30 Uhr in Richtung Malberg unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

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