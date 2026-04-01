Autounfall bei Gebhardshain 18-Jähriger nach Baumkollision schwer verletzt Daniel-D. Pirker 01.04.2026, 19:32 Uhr

i Massive Zerstörung an der L281: Nachdem der Pkw eines 18-Jährigen am späten Nachmittag ins Schleudern geraten war, prallte er mit der Beifahrerseite frontal-seitlich gegen einen Baum. Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain/Markus Beichler

Schwerer Verkehrsunfall bei zwischen Gebhardshain und Malberg: Ein 18-Jähriger geriet auf der L281 ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag, 1. April, auf der Landesstraße 281 zwischen Gebhardshain und Malberg. Wie die Polizei berichtet war ein 18-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gegen 16.30 Uhr in Richtung Malberg unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.







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