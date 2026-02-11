Staatsanwaltschaft ermittelt
18-Jähriger erleidet in Altenkirchen Schnittverletzung 
Was hat sich am Freitagabend in der Innenstadt von Altenkirchen abgespielt? Unsere Zeitung ist einem Hinweis auf eine tätliche Auseinandersetzung nachgegangen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt nur, dass ein 18-Jähriger eine Verletzung erlitten hat.

Ist es in der Altenkirchener Innenstadt erneut zu einer Gewalttat gekommen? Unsere Zeitung hatte einen Hinweis auf eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Freitagabend, 6. Februar, im Umfeld der Fußgängerzone erhalten.Auf unsere Anfrage verweist die Polizeiinspektion Altenkirchen an die ermittelnde Staatsanwaltschaft Koblenz.

