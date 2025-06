Bei einem Motorradunfall in Steineroth ist am Samstagabend ein 16-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei Betzdorf ereignete sich der Unfall gegen 17.55 Uhr aus Richtung Hachenburg kommend. Demnach waren ein 17-Jähriger und der 16-jährige mit ihren Motorrädern auf der L288 unterwegs, als sich die beiden Maschinen am Ortseingang auf der Höhe des Fahrbahnteilers aus bislang ungeklärter Ursache berührten. Beide Jugendliche kamen daraufhin zu Fall. Dabei erlitt der 16-Jährige so schwere Kopfverletzungen, dass er im Krankenhaus Kirchen verstarb. Der 17-Jährige, ebenfalls aus der VG Betzdorf-Gebhardshain, zog sich bei dem Sturz eine schwere Fußverletzung zu. Auf Nachfrage hieß es von der Polizei Betzdorf, dass die erste Diagnose von einem komplizierten Knöchelbruch ausgeht. Während der Unfallaufnahme durch ein Team des Polizeipräsidiums Koblenz war die Landesstraße 288, die erst vor wenigen Tagen nach umfangreichen Sanierungen in diesem Bereich wieder freigegeben worden war, fast fünf Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Erst gegen 22.50 Uhr wurde der Streckenabschnitt für den Verkehr wieder freigegeben.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Über einen Verkehrsunfall mit Motorradbeteiligung bei Emmerzhausen wurde die Polizei Betzdorf am Freitagabend informiert. Demnach war ein 33-Jähriger zusammen mit seinem Sozius auf der „alten Panzerstraße“ in der Ortslage unterwegs, als angeblich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Während der Fahrer gerade noch von der Crossmaschine springen konnte, wurde sein Sozius in die angrenzende Böschung geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus im benachbarten Hessen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Beim Fahrer stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. „Die glücklicherweise glimpflich ausgegangene Spaßfahrt endet für den Fahrer nun wahrscheinlich mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und einem Strafverfahren“, heißt es im Polizeibericht.

Unfall auch bei Hövels

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Motorrades bei einem Unfall am Freitag gegen 12.50 Uhr bei Hövels zu. Der Mann war mit seiner Kawasaki auf der B62 von Wissen nach Betzdorf unterwegs, als er kurz vor Hövels-Staade in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei entdeckte die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens den Verletzten und konnte Erste Hilfe leisten. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Auf Nachfrage teilte die Polizei Betzdorf mit, dass der Unfallfahrer nicht in Lebensgefahr schwebe. Im Einsatz befanden sich Notarzt und Rettungskräfte des DRK, das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz sowie Kräfte der Polizei aus Betzdorf und Wissen. Da während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme eine Vollsperrung der Straße erforderlich war, beschilderte die Straßenmeisterei Betzdorf eine Umleitungsstrecke.