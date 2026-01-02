Attacke in der Nacht 14 Schafe in Weitefeld von Wölfen gerissen Daniel-D. Pirker 02.01.2026, 16:00 Uhr

i Ein Wolf (Symbolfoto) hat offenbar in Weitefeld 14 Schafe gerissen. dpa/Lino Mirgeler

Nun hat es offenbar auch Weitefeld getroffen. Wie die Gemeinde informiert, verendeten 14 Schafe infolge einer Wolfsattacke. Dabei handelt es sich nicht um den ersten Fall dieser Art im Westerwald innerhalb eines kurzen Zeitraums.

In der Nacht zum 31. Dezember kam es in Weitefeld im Bereich „Steinkopf“ zu einer Wolfsattacke auf eine Schafherde. Darüber informierte die Ortsgemeinde am Silvestertag auf ihrer Facebook-Seite. Demnach verendeten 14 Tiere infolge des Übergriffs, über 30 wurden verletzt, und sechs weitere Schafe blieben zunächst vermisst.







