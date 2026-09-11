Jubiläum im Westerwald
125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium gefeiert
Die Schülerzeitung Spektrum bildet einen wichtigen Bestandteil der Ausstellung im Kirchener Heimatmuseum, sagen die Initiatoren
Die Schülerzeitung Spektrum bildet einen wichtigen Bestandteil der Ausstellung im Kirchener Heimatmuseum, sagen die Initiatoren Hubertus Hensel, Johannes Pfeifer und Hanns Göbel (von links).
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Zum 125. Geburtstag des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums öffnet das Heimatmuseum seine Schatzkisten. Alte Schulhefte, Karten und Schülerzeitungen erzählen vom Wandel der Bildung – vom Kaiserreich bis zur Protestkultur.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Tafel mit Sütterlinschrift begrüßt Besucher des Heimatmuseums in Kirchen. „125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen“ ist zu lesen. „Hanns Göbel hat eine wunderbare Tafel beschrieben“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Hubertus Hensel, beim Pressegespräch zur Ausstellung über das Jubiläum der Schule auf dem Struthof.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren