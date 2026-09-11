Jubiläum im Westerwald 125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium gefeiert Claudia Geimer 11.09.2026, 18:00 Uhr

i Die Schülerzeitung Spektrum bildet einen wichtigen Bestandteil der Ausstellung im Kirchener Heimatmuseum, sagen die Initiatoren Hubertus Hensel, Johannes Pfeifer und Hanns Göbel (von links). Geimer Claudia. Claudia Geimer

Zum 125. Geburtstag des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums öffnet das Heimatmuseum seine Schatzkisten. Alte Schulhefte, Karten und Schülerzeitungen erzählen vom Wandel der Bildung – vom Kaiserreich bis zur Protestkultur.

Eine Tafel mit Sütterlinschrift begrüßt Besucher des Heimatmuseums in Kirchen. „125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen“ ist zu lesen. „Hanns Göbel hat eine wunderbare Tafel beschrieben“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Hubertus Hensel, beim Pressegespräch zur Ausstellung über das Jubiläum der Schule auf dem Struthof.







Artikel teilen

Artikel teilen