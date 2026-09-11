Zum 125. Geburtstag des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums öffnet das Heimatmuseum seine Schatzkisten. Alte Schulhefte, Karten und Schülerzeitungen erzählen vom Wandel der Bildung – vom Kaiserreich bis zur Protestkultur.
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Eine Tafel mit Sütterlinschrift begrüßt Besucher des Heimatmuseums in Kirchen. „125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen“ ist zu lesen. „Hanns Göbel hat eine wunderbare Tafel beschrieben“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Hubertus Hensel, beim Pressegespräch zur Ausstellung über das Jubiläum der Schule auf dem Struthof.