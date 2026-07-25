Flammen auf 8000 Quadratmetern
120 Einsatzkräfte bekämpfen Flächenbrand in Herdorf
Alle Hände voll zu tun hatten am Samstagnachmittag insgesamt 120 Einsatzkräfte, um einen Flächenbrand in Herdorf unter Kontrolle
Alle Hände voll zu tun hatten am Samstagnachmittag insgesamt 120 Einsatzkräfte, um einen Flächenbrand in Herdorf unter Kontrolle zu bekommen.
Carla Hölzemann. Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf

Ein Großbrand am Freitagabend in Wissen, ein Kellerbrand am Samstagmorgen in Seelbach, nachmittags dann ein Flächenbrand in Herdorf. Die Einsatzkräfte im AK-Land hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Brand auf einer Waldfläche von rund 8000 Quadratmetern oberhalb des Wolfswegs in Herdorf hat am Samstagnachmittag seit kurz nach 14 Uhr rund 120 Einsatzkräfte beschäftigt. Gegen 18 Uhr meldet die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf, der Brand sei unter Kontrolle, offene Flammen seien nicht mehr vorhanden, jedoch müssten noch zahlreiche Glutnester abgelöscht werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren