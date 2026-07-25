Flammen auf 8000 Quadratmetern 120 Einsatzkräfte bekämpfen Flächenbrand in Herdorf Markus Kratzer 25.07.2026, 20:45 Uhr

i Alle Hände voll zu tun hatten am Samstagnachmittag insgesamt 120 Einsatzkräfte, um einen Flächenbrand in Herdorf unter Kontrolle zu bekommen. Carla Hölzemann. Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf

Ein Großbrand am Freitagabend in Wissen, ein Kellerbrand am Samstagmorgen in Seelbach, nachmittags dann ein Flächenbrand in Herdorf. Die Einsatzkräfte im AK-Land hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun.

Ein Brand auf einer Waldfläche von rund 8000 Quadratmetern oberhalb des Wolfswegs in Herdorf hat am Samstagnachmittag seit kurz nach 14 Uhr rund 120 Einsatzkräfte beschäftigt. Gegen 18 Uhr meldet die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf, der Brand sei unter Kontrolle, offene Flammen seien nicht mehr vorhanden, jedoch müssten noch zahlreiche Glutnester abgelöscht werden.







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