Eine große Einsatzlage im Barbaratunnel in Betzdorf: Die hatten mehr als 100 Helfer der Blaulichtfamilie bei einer Übung zu bewältigen. Und das Szenario wirkte gespenstisch echt.
Verzweifelt Schreie, ein schrilles Hupkonzert und eine gespenstische Atmosphäre: Die Großübung von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Barbaratunnel in Betzdorf ist vom Szenario her sehr realitätsnah aufgebaut. Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, erläutert vorab vor Ort das angenommene Unfallgeschehen.