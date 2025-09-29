Szenario im Barbaratunnel 112 Einsatzkräfte proben in Betzdorf den Ernstfall Claudia Geimer 29.09.2025, 14:13 Uhr

i Feuerwehren und Rettungskräfte absolvierten eine Großübung im Barbaratunnel in Betzdorf. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Eine große Einsatzlage im Barbaratunnel in Betzdorf: Die hatten mehr als 100 Helfer der Blaulichtfamilie bei einer Übung zu bewältigen. Und das Szenario wirkte gespenstisch echt.

Verzweifelt Schreie, ein schrilles Hupkonzert und eine gespenstische Atmosphäre: Die Großübung von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Barbaratunnel in Betzdorf ist vom Szenario her sehr realitätsnah aufgebaut. Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, erläutert vorab vor Ort das angenommene Unfallgeschehen.







