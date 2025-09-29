Szenario im Barbaratunnel
112 Einsatzkräfte proben in Betzdorf den Ernstfall
Feuerwehren und Rettungskräfte absolvierten eine Großübung im Barbaratunnel in Betzdorf.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Eine große Einsatzlage im Barbaratunnel in Betzdorf: Die hatten mehr als 100 Helfer der Blaulichtfamilie bei einer Übung zu bewältigen. Und das Szenario wirkte gespenstisch echt.

Lesezeit 2 Minuten
Verzweifelt Schreie, ein schrilles Hupkonzert und eine gespenstische Atmosphäre: Die Großübung von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Barbaratunnel in Betzdorf ist vom Szenario her sehr realitätsnah aufgebaut. Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, erläutert vorab vor Ort das angenommene Unfallgeschehen.

Kreis AltenkirchenBlaulicht

