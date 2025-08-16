Mehr als 110 Oldtimer rollen Ende August durch Siegerland und Westerwald. Die 17. Siegerland Classic lockt mit Raritäten wie einem 112 Jahre alten Hupmobile oder klassischen Bentleys. Start, Pausen und Zieleinlauf bieten Zuschauern beste Fotomotive.

Der Countdown läuft. Die Streckenführung steht. Die Bordkarten sind gedruckt und die rund 100 Helfer rekrutiert! Bereits zum 17. Mal findet am Sonntag, 31. August, die vom AMC Burbach (ADAC) ausgerichtete Siegerland Classic statt. Die Rallye hat sich im vergangenen Jahrzehnt als eine der interessantesten Oldtimerveranstaltungen in der Region etabliert, so der AMC in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr führt die Tour nicht nur durch das Siegerland, sondern vor allem durch den Westerwald. „Wir suchen jedes Jahr eine neue Route in einer anderen Region“, erklärt AMC-Vorsitzender Wilfried Bub. „Für 2025 fiel die Wahl auf eine abwechslungsreiche Strecke durch den Westerwald.“ Fahrtleiterin Nicole Jentsch hat dafür rund 170 Kilometer ausgewählt, die ab 9.31 Uhr vom MAXI-Autohof in Wilnsdorf starten und am Nachmittag zum traditionellen Zieleinlauf auf dem Burbacher Vogteifest führen.

i Auch ein VW Karmann Ghia Coupé gehört in diesem Jahr wieder zu den Hinguckern bei der Oldtimerausfahrt. AMC Burbach

Bei der Auswahl der Strecke spielen laut Bub vor allem landschaftliche Reize und schöne Straßen eine Rolle. „Pausen- und Kontrollstellen ergeben sich aus dem Streckenverlauf und den Orientierungsaufgaben“, so der Vorsitzende.

Das Erfolgsrezept der Siegerland Classic beschreibt Bub mit wenigen Worten: „Langjährige Teilnehmer schätzen das familiäre Flair, die aufmerksame Betreuung, die gut gewählte Streckenführung und die herrlichen Landschaften.“

i Fahrtleiterin Nicole Jentsch mit einem Bentley, auch dieses Jahr sind wieder einige Oldtimer aus der britischen Motorenschmiede bei der Siegerland Classic dabei. AMC Burbach

Ein besonderer Blickfang ist in diesem Jahr das älteste Fahrzeug im Feld: ein 112 Jahre altes Hupmobile aus der 32er Serie um das Jahr 1913, gesteuert von Thorsten Flick aus Wahlbach mit Tochter Carla als Beifahrerin. Wer sich einen Überblick über weitere Raritäten verschaffen möchte, findet unter der „vorläufigen Starterliste“ auf der AMC-Homepage bereits Fotos und Daten aller gemeldeten Fahrzeuge, darunter auch mehrere Bentley-Modelle aus den 1920er- und 30er-Jahren.

Rund 110 Oldtimer werden zur 17. Auflage erwartet. Der sportliche Wettbewerb umfasst bis zu acht Zeitaufgaben, Chinesenzeichen sowie Orientierungsaufgaben mit Kartenausschnitten. Fahrzeuge bis Baujahr 1995 sind startberechtigt. In der tourensportlichen Wertung geht es entspannter zu: Hier stehen maximal drei Zeitaufgaben sowie leichtere Orientierungsprüfungen auf dem Programm – ideal, um die Landschaft zu genießen.

i Ein Porsche 911 im vergangenen Jahr auf der Strecke zwischen Kredenbach und Ferndorf. AMC Burbach

Zum dritten Mal gibt es auch wieder die Ausfahrt-Kategorie, bei der das Motto „Sehen und gesehen werden“ gilt. Nach rund 150 Kilometern erwartet die Teilnehmer eine Erinnerungsplakette. Verkehrsbehinderungen müssen Zuschauer nicht befürchten, betont Bub: „Alle Teilnehmer fahren im normalen Straßenverkehr mit.“

Wer die Fahrzeuge unterwegs erleben möchte, kann dies an mehreren Kontrollstellen tun. Um 10.45 Uhr rollen die ersten Teilnehmer über den Marktplatz in Höhn, gegen 11.20 Uhr geht es weiter zum BMW-Autohaus Wüst in Kölbingen. Die Mittagsrast in der Heimatküche in Rotenhain (ab 12.10 Uhr) findet ohne Moderation statt – „der Platz ist für eine große Zuschauermenge zu klein“, sagt Bub. Moderation gibt es dagegen bei der Kaffeepause an der Autolackiererei Busa in Betzdorf (ab 14.55 Uhr). „Entlang der gesamten Strecke gibt es die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu fotografieren, da sie sich ohnehin in der Öffentlichkeit bewegen.“

i Bernhard Steffan und Gudrun Wörner siegten im vergangenen Jahr in der Sportwertung mit ihrem Toyota MR2. AMC Burbach

Von Betzdorf geht es über den Barbaraturm in Malberg zum Zieleinlauf in Burbach, wo am Abend im Bürgerhaus die Siegerehrung stattfindet.

Rückblick: Bei der Siegerehrung standen im Vorjahr zwei Teams im Mittelpunkt, die sich in dieser Konstellation erstmals in die Liste der Gesamtsieger eintragen konnten. In der tourensportlichen Wertung hatten Dirk Kohlmann (Liebenscheid)/Michael Reineck (Freudenberg) im Mazda 626 GLX mit 10,9 Strafpunkten die wenigsten Fehler zu verbuchen. In der Kategorie Sport hatten 2024 Bernhard Steffan/Gudrun Wörner (Toyota MR2) aus Darmstadt mit nur 17,1 Strafpunkten die Nase vorne. mif/red