Bei perfektem Frühlingswetter sind am Samstagnachmittag circa 100 Teilnehmer der „Fahrrad-Demo for Future“ von Altenkirchen nach Hachenburg und wieder zurück geradelt. Ausgangspunkt war die Wendeplatte an der Glockenspitze in Altenkirchen. Von dort aus ging es über die Hochstraße, B414 und Graf-Heinrich-Straße Richtung Marktplatz Hachenburg und wieder zurück. Demonstriert wurde unter dem Motto „Wo ist unser Radweg?“ für eine bessere Radwegeinfrastruktur.

„Die Veranstaltung verlief durchweg friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“, berichtete die Polizei Altenkirchen im Nachgang in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer seien um 14 Uhr gestartet und hätten sich um 17 Uhr wieder am Ausgangspunkt befunden. Am Abzweig Marienstatt sowie in Hachenburg wurden Pausen eingelegt. Für die Veranstaltung musste die B414 durch die Polizei, jeweils in Teilbereichen, gesperrt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten jedoch auf ein Minimum reduziert werden.