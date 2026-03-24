Bombenfund in Fürthen 100 Haushalte von Evakuierung betroffen Daniel-D. Pirker 24.03.2026, 18:23 Uhr

i Der Gefahrenbereich wurde auf einen Radius von 300 Metern um den Fundort im Neubaugebiet festgelegt. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Große Aufregung in Fürthen in der VG Hamm: Aufgrund eines Bombenfunds müssen rund 100 Haushalte ihre Wohnungen verlassen. Die Entschärfung soll dann eine Stunde dauern – sofern alles nach Plan verläuft.

Großeinsatz im Neubaugebiet von Fürthen (VG Hamm): Bei Bauarbeiten wurde am Dienstagnachmittag eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt. Die Entschärfung ist für den frühen Abend angesetzt, rund 100 Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizeiinspektion unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt.







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