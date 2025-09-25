Vermisstenfall aufgeklärt Zwölfjährige aus Remagen nach Hinweisen gefunden 25.09.2025, 13:23 Uhr

i Ein zur Fahndung ausgeschriebenes Mädchen aus Remagen haben Beamte in Heinsberg im Raum Aachen angetroffen. Peter Maszlen - stock.adobe.com

Wenn Eltern ihre Kinder vermissen oder Senioren aus der Wohneinrichtung verschwinden, dann ist häufig die Polizei im Einsatz. Das war auch im Fall des vermissten Mädchens aus Remagen so.

Wie unsere Zeitung bereits berichtet hat, ist es der Polizei gelungen, den Fall rund um das vermisste Mädchen aus Remagen aufzuklären. Dabei hat offenbar auch die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in Aachen geholfen. Die Polizeibeamten der Kripo in Koblenz hatten in der Stadt in Nordrhein-Westfalen um Amtshilfe ersucht.







Artikel teilen

Artikel teilen