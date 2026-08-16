Auch ohne Feuerwerk Zwischenfazit zur Sinziger Kirmes fällt positiv aus Martin Ingenhoven 16.08.2026, 14:57 Uhr

i Ein imposanter Brake Dancer erhebt sich derzeit vor der Kirche St. Peter in Sinzig. Es ist wieder Kirmeszeit. Martin Ingenhoven

Wegen der Hitze war nicht nur das Feuerwerk zur Kirmes in Sinzig gestrichen worden, die hohen Temperaturen halten auch einige Besucher fern. Dabei haben die Sinziger bei den Schaustellern einen guten Ruf. Die ziehen ein positives Zwischenfazit.

„Karussells und bunte Büdchen“ – so haben es die Höhner aus Köln besungen und so findet es jährlich in Sinzig statt. Auch in diesem Jahr sind die Straßen und Gassen rund um die Kirche St. Peter wieder mit Wurfbuden, Karussells, einem Autoscooter und allerlei Fahrgeschäften gesäumt.







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