Kompakt zwischen Rhein und B9 Zwibbelsmaat in Bad Breisig überzeugt mit neuem Konzept Martin Ingenhoven 20.09.2026, 15:00 Uhr

i Alte Liebe rostet nicht – schon gar nicht auf der Kirmes. Martin Ingenhoven

Der Zwibbelsmaat in Bad Breisig setzt auf ein kompakteres Konzept: Markt, Kirmes und Gastronomie rücken zwischen Rhein und B9 enger zusammen. Wie reagieren Besucher und Schausteller?

Der Zwibbelsmaat gehört zu Bad Breisig wie das Brunnenfest, der Karneval oder der Weihnachtsmarkt in Oberbreisig. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Zahlreiche Besucher zog es zum traditionellen Markttreiben in die Quellenstadt. Dabei präsentierte sich die Veranstaltung in diesem Jahr mit einem veränderten Konzept.







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