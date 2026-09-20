Kompakt zwischen Rhein und B9
Zwibbelsmaat in Bad Breisig überzeugt mit neuem Konzept
Alte Liebe rostet nicht – schon gar nicht auf der Kirmes.
Alte Liebe rostet nicht – schon gar nicht auf der Kirmes.
Martin Ingenhoven

Der Zwibbelsmaat in Bad Breisig setzt auf ein kompakteres Konzept: Markt, Kirmes und Gastronomie rücken zwischen Rhein und B9 enger zusammen. Wie reagieren Besucher und Schausteller?

Lesezeit 3 Minuten
Der Zwibbelsmaat gehört zu Bad Breisig wie das Brunnenfest, der Karneval oder der Weihnachtsmarkt in Oberbreisig. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Zahlreiche Besucher zog es zum traditionellen Markttreiben in die Quellenstadt. Dabei präsentierte sich die Veranstaltung in diesem Jahr mit einem veränderten Konzept.
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