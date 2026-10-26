Sonnenschein, zahlreiche Besucher und Suppen in allen Geschmacksrichtungen: Die Suppenmeile auf dem Sinziger Kirchplatz lockte Groß und Klein an. Genuss und Gemeinschaft standen im Mittelpunkt – und alles für einen guten Zweck.
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Wer noch am Sonntagmorgen mit bangen Blicken in Richtung Himmel geschaut hatte, konnte um die Mittagszeit erleichtert aufatmen. Pünktlich zum Beginn der zweiten Suppenmeile auf dem Sinziger Kirchplatz konnten sich das Bürgerforum als Veranstalter und die Standbetreiber über schönsten Sonnenschein freuen.