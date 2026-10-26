Schlemmen für den guten Zweck
Zweite Suppenmeile in Sinzig lockt viele Besucher an
Das Bürgerforum freute sich als Veranstalter über den sehr guten Zulauf bei ihrer zweiten Suppenmeile.
Das Bürgerforum freute sich als Veranstalter über den sehr guten Zulauf bei ihrer zweiten Suppenmeile.
Judith Schumacher

Sonnenschein, zahlreiche Besucher und Suppen in allen Geschmacksrichtungen: Die Suppenmeile auf dem Sinziger Kirchplatz lockte Groß und Klein an. Genuss und Gemeinschaft standen im Mittelpunkt – und alles für einen guten Zweck.

Lesezeit 1 Minute
Wer noch am Sonntagmorgen mit bangen Blicken in Richtung Himmel geschaut hatte, konnte um die Mittagszeit erleichtert aufatmen. Pünktlich zum Beginn der zweiten Suppenmeile auf dem Sinziger Kirchplatz konnten sich das Bürgerforum als Veranstalter und die Standbetreiber über schönsten Sonnenschein freuen.
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