Erich-Klausener-Gymnasium
Zweimal 1,0 und Förderpreise für Abiturienten in Adenau
Die Abiturienten am Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau.
Die Abiturienten am Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau.
Werner Dreschers

Auch am Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau haben die Schüler ihr Abitur abgelegt. Wer die Bestnoten und Preise abgesahnt hat und wer sich über die bestandenen Prüfungen freuen kann.

Lesezeit 2 Minuten
Unlängst fanden am Erich-Klausener-Gymnasium Adenau die mündlichen Abiturprüfungen statt. Ganz besonders darf sich Moritz Feuster aus Müsch freuen, da er das beste Abitur mit der Note 1,0 ablegte und damit den Förderpreis der Jugendstiftung der Kreissparkasse Ahrweiler erhält.

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