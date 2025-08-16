Es gibt Momente im Leben, die auf einmal den Alltag auf den Kopf stellen. Da ist Marie Weeger und Alexander Will mit einem schweren Unfall auf der A61 in der Grafschaft passiert. Die beiden haben aber auch viel Solidarität erfahren.

Rückblick auf ein Ereignis am 22. Juni, das Marie Weeger und Alexander Will aus Düsseldorf wohl nie vergessen werden. Der 27-jährige Motorradfahrer ist mit seiner 25-jährigen Sozia auf der A61 in Richtung Norden unterwegs, als er in der Grafschaft zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim seitlich mit dem Auto eines 35-jährigen Fahrers kollidiert, der die beiden übersehen haben soll. Beide kommen zu Fall und ziehen sich dabei Schwerstverletzungen zu. Marie Weeger und Alexander Will werden per Rettungshubschrauber in zwei unterschiedliche Krankenhäuser geflogen.

Polytraumatische Blessuren davongetragen

Und dort befinden sie sich aktuell immer noch: in den Unikliniken Bonn und Köln. Beide haben bei dem Unfall polytraumatische Blessuren davongetragen – mit mehreren lebensbedrohlichen Verletzungen. Insbesondere kam es zu zahlreichen Brüchen und Weichteilverletzungen im Beckenbereich, am linken Unterschenkel und am linken Fuß. „Glücklicherweise blieben unsere Oberkörper größtenteils unversehrt“, so Alexander Will.

i Kann wieder lachen: Alexander Will auf seinem Krankenbett Alexander Will

Die ersten Tage nach dem Unfall haben sie jeweils auf der Intensivstation verbracht. Aber es geht bergauf. M ittlerweile liegen alle notwendigen Operationen hinter ihnen. „Marie trainiert derzeit täglich das Sitzen an der Bettkante sowie erste unterstützte Standversuche“, berichtet Alexander Will. Wenn alles weiterhin gut verlaufe, könne sie schon bald in eine Rehaklinik verlegt werden. „Ich selbst erhole mich aktuell von meiner letzten größeren Operation und werde voraussichtlich in etwa einem Monat meine Reha beginnen“, fährt der 27-Jährige fort.

„Diese Unterstützung trägt uns – emotional, moralisch, praktisch.“

Alexander Will

Tief bewegt hat die beiden eine große Welle der Solidarität, die Marie Weeger und Alexander Will erfahren haben. Alles begann mit einem kleinen Spendenaufruf auf der Internetplattform GoFundMe, den Alexander Will am 30. Juni erstellt hat, um die vielen Kosten rund um den Alltag der beiden, ihren Wiederaufbau und ihre Rehabilitation etwas abzufedern.

Seitdem haben mehr als 140 Menschen mehr als 9000 Euro gespendet. „Darunter nicht nur Familie und Freunde, sondern auch völlig Fremde: aus der Motorrad-Community, Nachbarschaft, Schulzeit – und sogar Ersthelfer vom Unfallort, die uns über die Kampagne gefunden und sich gemeldet haben“, erzählt Alexander Will überwältigt. Das alles habe sie sprachlos gemacht, meint er in tiefer Dankbarkeit. „Diese Unterstützung trägt uns – emotional, moralisch, praktisch. Es sind nicht nur Spenden, sondern auch Nachrichten, Geschichten von eigenen Schicksalsschlägen und Zuspruch, die uns Kraft geben und diesen Weg etwas leichter machen“, betont der 27-Jährige.

Wer mehr über Marie Weeger und Alexander Will erfahren oder sie mit einer Spende unterstützen möchte, findet Weiteres im Internet unter www.gofundme.com/f/motorradunfall-a61-hilfe-fur-marie-und-alex