Insekten unterhöhlen Straßen Zwei Kolonien der invasiven Drüsenameise in Sinzig Judith Schumacher 25.07.2026, 08:00 Uhr

i Eine Große Drüsenameise (Tapinoma magnumin) der Nahaufnahme. Uli Deck. dpa

In zwei Straßen in Sinzig breitet sich die invasive Drüsenameise aus und unterhöhlt Häuser, Wege und Leitungen. Die Stadt zieht Experten zurate, Anwohner fordern gemeinsame Gegenwehr – wie groß ist die Problematik?

Eine weitere invasive Art breitet sich im Kreis Ahrweiler aus. Neben der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) macht sich nun in Sinzig die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) breit. Das Problem: Die Art bildet gigantische unterirdische Kolonien mit bis zu einer Million Tieren, vermehrt sich explosionsartig und zerstört dabei die Infrastruktur.







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