In zwei Straßen in Sinzig breitet sich die invasive Drüsenameise aus und unterhöhlt Häuser, Wege und Leitungen. Die Stadt zieht Experten zurate, Anwohner fordern gemeinsame Gegenwehr – wie groß ist die Problematik?
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Eine weitere invasive Art breitet sich im Kreis Ahrweiler aus. Neben der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) macht sich nun in Sinzig die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) breit. Das Problem: Die Art bildet gigantische unterirdische Kolonien mit bis zu einer Million Tieren, vermehrt sich explosionsartig und zerstört dabei die Infrastruktur.