Frauen aus Ahrkreis pilgern Zwei Generationen, ein Gefühl: Faszination Jakobsweg Rike Schmickler-Bouvet 31.07.2026, 11:37 Uhr

i Blick zurück auf Porto: Anna Brauns erste Etappe des Jakobswegs. Rike Schmickler-Bouvet

Anna Braun (23) und Monika Schütter (69) sind denselben Abschnitt des Jakobswegs gepilgert. Sie kommen aus dem Kreis Ahrweiler, die eine ist Wiederholungstäterin, die andere erstmals auf dem Jakobsweg. Was die Reise zu Fuß so faszinierend macht.

Zwischen Anna Braun und Monika Schütter liegt ein Altersunterschied von 46 Jahren. Die zwei Frauen aus dem Kreis Ahrweiler kennen sich nicht. Aber sie haben eines gemeinsam: die Faszination Jakobsweg. Beide sind – unabhängig voneinander – im vergangenen Frühjahr denselben Streckenabschnitt des portugiesischen Jakobswegs von Porto nach Santiago de Compostela gegangen – rund 280 Kilometer in 13 Tagen.







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