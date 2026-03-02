Die Grafschaft will momentan kein Mitglied eines Gewässerzweckverbands des Kreises Ahrweiler werden. Diese Entscheidung hat nun Konsequenzen. Klar ist schon jetzt: Die Ablehnung der Grafschaft sorgt in jedem Fall für eine zeitliche Verzögerung.
Lesezeit 1 Minute
Dass eine oder mehrere der acht Gebietskörperschaften des Kreises bei einem „Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler“ nicht mitmachen, war so nicht geplant und ist in den entsprechenden Unterlagen, wie dem Entwurf der Verbandsordnung, nicht vorgesehen.