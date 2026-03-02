Hochwasserschutz im Ahrkreis
Zweckverband: Kreisgremien müssen neu entscheiden
Hochwasser an der Ahr 2025: Hinweis zur gesperrten Brücke bei Heppingen schon auf Höhe des Bahnübergangs. Um sich besser auf Hochwasser vorzubereiten, will der Kreis einen Zweckverband gründen. Doch die Grafschaft sieht sich in einem solchen derzeit nicht.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Grafschaft will momentan kein Mitglied eines Gewässerzweckverbands des Kreises Ahrweiler werden. Diese Entscheidung hat nun Konsequenzen. Klar ist schon jetzt: Die Ablehnung der Grafschaft sorgt in jedem Fall für eine zeitliche Verzögerung.

Dass eine oder mehrere der acht Gebietskörperschaften des Kreises bei einem „Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler“ nicht mitmachen, war so nicht geplant und ist in den entsprechenden Unterlagen, wie dem Entwurf der Verbandsordnung, nicht vorgesehen.

