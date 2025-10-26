Erste Museumsnacht in Sinzig Zurück in die Zeiten der Kelten und Römer Judith Schumacher 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Auch „Heimatkunde" mit dem Modell der Stadt Sinzig stand auf dem Programm. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

So wurde das Sinziger Schlossmuseum noch nicht gesehen: Einladend bunt angestrahlt erwartete es jetzt zur ersten Museumsnacht Besucher, die sich die Klinke in die Hand gaben.

Gabriel Heeren, Leiter des Sinziger Schlossmuseums, und der Verein zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums hatten keine Mühen gescheut und ein anspruchsvolles Programm für die erste Museumsnacht in Sinzig zusammengestellt, was die eindrucksvollen Ausstellungen in der Villa im neugotischen Stil aus dem Jahr 1855 umrahmte.







Artikel teilen

Artikel teilen