i Zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe kam auch der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, auf dem Bild in der Mitte) ins Ahrtal. Hier mit (von links) Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gordon Schnieder (CDU), Pascal Rowald (CDU) im Gespräch mit den Vertretern des Ahr-Tourismus. Martin Gausmann

Wie erleben die Menschen im Ahrtal den fünften Jahrestag der Flutkatastrophe? Was sagen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Friedrich Merz bei ihren Besuchen? Das und mehr lesen Sie in unserem Liveticker zum Flutjahrestag.

Fünf Jahre ist es her, dass die zerstörerische Flutkatastrophe das Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15 Juli 2021 heimgesucht hat. 135 Menschen sind gestorben, viele weitere müssen bis heute mit den Folgen der Flut leben. Zum fünften Jahrestag haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) das Ahrtal besucht.







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