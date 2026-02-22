Zwei Ziegen gerissen
Zum ersten Mal: Wolf im Kreis Ahrweiler nachgewiesen
Zwei Ziegen wurden im Januar in der Verbandsgemeinde Altenahr gerissen. Der „Täter“ wurde schnell gefunden – er heißt Akela. Zuvor hatte der Grauwolf das belgische Hohen Venn unsicher gemacht, jetzt hat er den Weg in den Kreis Ahrweiler gefunden.

Nun ist es offiziell: Der Kreis Ahrweiler hat den ersten Wolfsnachweis. Und offenbar ist der männliche Grauwolf laut DNA-Nachweis des Senckenberg-Instituts kein Unbekannter. Die Internetseite des rheinland-pfälzischen Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) verzeichnet für Samstag, 24.

