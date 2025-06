Das Brezelfest hat in diesem Jahr zum Pfingstwochenende wieder zahlreiche Wanderer auf die Landskron gezogen. Nicht fehlen durften die Backwaren, sie waren eigens aus Bonn angeliefert worden. Denn im Ahrtal fand sich kein Bäcker für das Vorhaben.

Traditionell hat das beliebte Brezelfest der Ortsvereine von Heppingen zu Pfingsten wieder zahlreiche Wanderer motiviert, hinauf auf das Gipfelplateau der ehemals mächtigen Burg Landskron zu steigen. Darunter auch viele Eltern, die sich nicht scheuten, selbst den Kinderwagen auf den steilen Bergkegel zu schieben.

Brezeln kamen aus Bonn

Schon aus dem Tal heraus lockten die bunten Fahnen auf dem ehemaligen Burggelände nicht nur die katholischen Christen, gerade zu Pfingsten dem Himmel ein Stück näher zu sein. Zur Stärkung gab es die leckeren Brezeln, die eigens in einer Bäckerei in Bonn gefertigt und von dieser angeliefert wurden. Im Ahrtal hatte sich keine Bäckerei gefunden, die Arbeit zu übernehmen.

i Weit hinein in das Land geht von der Landskron aus der Blick der Festteilnehmer. Jochen Tarrach

Gundi Gelling, Anna Flerus und der kleine Tom hatten in der Verkaufsbude gegen einen entsprechenden Obolus alle Hände voll zu tun, die Brezeln stets im Dreierpack auszugeben. Neben den kulinarischen Genüssen lockte auch der herrliche Ausblick auf die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und in das Ahrtal hinein. Stets umlagert war auch ganz oben auf dem Berg, dort, wo sich früher einmal der Bergfried befand, das riesige Gipfelkreuz. Die Kletterer wurden durch den weiten Rundblick auf die Stadt und die herrliche Natur rund um den Festplatz mehr als entschädigt.

Regengüsse sorgten für geringere Besucherzahlen am Sonntag

Am Pfingstsonntag sorgten zeitweilige Regengüsse dafür, dass viele Wanderer lieber eine trockene Stube vorzogen als die windige Wiese hoch oben auf dem Berg. Am Pfingstmontag stand dann zuerst der Gottesdienst mit Dekan Peter Strauch in der etwas unterhalb des Festplatzes stehenden Maria-Hilf-Kapelle auf dem Programm, zu dem ebenfalls viele Gläubige kamen.

i Zur Musik der Ahrweiler Musikanten entwickelte sich am Pfingstmontag hoch oben auf dem Berg eine tolle Stimmung. Jochen Tarrach

Am Pfingstmontag war dann auch bei entschieden besserem Wetter sprichwörtlich der Bär los. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Musikanten aus Ahrweiler, und so herrschte bei allen Wanderern beste Stimmung, und die Organisatoren freuten sich über ein gelungenes Fest.