„Zum Ännchen“ glänzt mit belegten Landbroten

Das Traditionsgasthaus „Zum Ännchen“ in der Ahrweiler Niederhutstraße ist wieder geöffnet. Dort setzt das Team jetzt auf regionale Produkte – etwa eine besondere Bratwurst eines Ahrweiler Metzgers. Der Renner sind allerdings die belegten Landbrote.
Wer in diesen Tagen durch die verwinkelten Gassen der Ahrweiler Altstadt geht, spürt schnell: Zwischen historischen Mauern und frisch renovierten Fassaden kehrt Schritt für Schritt wieder Leben ein. Vier Jahre nach der verheerenden Flut wird gebaut, gestrichen, eröffnet – und vielerorts neu begonnen, auch in der Niederhutstraße.