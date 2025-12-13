Restaurant in Ahrweiler „Zum Ännchen“ glänzt mit belegten Landbroten Martin Ingenhoven 13.12.2025, 10:00 Uhr

i Über die Feiertage legt das Team vom Ännchen, links Juniorchef Tobias Bertgen, eine wohlverdiente Pause ein. Martin Ingenhoven

Das Traditionsgasthaus „Zum Ännchen“ in der Ahrweiler Niederhutstraße ist wieder geöffnet. Dort setzt das Team jetzt auf regionale Produkte – etwa eine besondere Bratwurst eines Ahrweiler Metzgers. Der Renner sind allerdings die belegten Landbrote.

Wer in diesen Tagen durch die verwinkelten Gassen der Ahrweiler Altstadt geht, spürt schnell: Zwischen historischen Mauern und frisch renovierten Fassaden kehrt Schritt für Schritt wieder Leben ein. Vier Jahre nach der verheerenden Flut wird gebaut, gestrichen, eröffnet – und vielerorts neu begonnen, auch in der Niederhutstraße.







