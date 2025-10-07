Wie das Programm aussieht Zum 50. Mal feiert Insul am Wochenende sein Oktoberfest Frank Bugge 07.10.2025, 17:00 Uhr

i Die drei Fahnenträger des gastgebenden Junggesellenvereins Insul führen traditionell den Erntedank- und Trachtenumzug am Oktoberfestsonntag an. JGV/Sven Bauer

Am Wochenende wird in Insul bajuwarisch gefeiert: Zum mittlerweile 50. Mal steht dort das Oktoberfest an. Wir geben einen Überblick, was geplant ist und wie viel Aufwand sowie Geschichte hinter dem Fest stecken.

Ein Titel fürs Ahrtal und den Kreis Ahrweiler ist dem Junggesellenverein von Insul an der oberen Ahr auf jeden Fall sicher. Wenn er am zweiten Oktoberwochenende zum mittlerweile 50. Oktoberfest einlädt, dann ist dies die traditionsreichste bajuwarische Festivität weit und breit.







