Ausflugsziel im Brohltal
Zukunft des Neuen Maarhofs auch für Tourismus wichtig
Wo früher Minigolf und Flammkuchen zu Hause waren, sollen bald Pferde weiden. Der Neue Maarhof in Niederdürenbach wird derzeit u
Wo früher Minigolf und Flammkuchen zu Hause waren, sollen bald Pferde weiden. Der Neue Maarhof in Niederdürenbach wird derzeit umgebaut.
Martin Ingenhoven

Der Neue Maarhof hat einen neuen Betreiber, der auf dem Gelände einen Pferdebetrieb plant. Ob es auch wieder ein Restaurant geben wird, ist noch unklar. Für die Touristiker im Brohltal wäre das durchaus wünschenswert.

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Das Rodder Maar steht zwar im Schatten seines großen Bruders, des Laacher Sees, doch es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Naherholungsgebiet gemausert. Der kleine See, der Ende der 1990er-Jahre renaturiert wurde, ist zu einem wahren Naturkleinod geworden.

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