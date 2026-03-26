Leerstand in Altenahr Zukunft des Hotels „Zum Schwarzen Kreuz“ weiter unklar Thomas Kölsch 26.03.2026, 19:00 Uhr

i Heiko Kupetz würde das Hotel "Zum Schwarzen Kreuz" sofort übernehmen, wenn er könnte. Thomas Kölsch

Wie geht es weiter mit dem Hotel „Zum Schwarzen Kreuz“ in Altenahr? Schon vor der Flut war es geschlossen, nun verkommt es als Flutruine. So richtig zuständig fühlt sich niemand – außer einem und dem sind die Hände gebunden.

Die Türen sind verrammelt, die Fenster zwischen den geschnitzten Zierläden von Georg Gehring nur noch hohle Augen. Schon vor der Flut stand das Hotel „Zum Schwarzen Kreuz“ in Altenahr leer, 2020 ist es nach dem Tod des damaligen Besitzers Franz Mannstett versteigert worden.







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