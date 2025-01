Remagen betroffen Zugausfälle: Effekt auf Tourismus und Wirtschaft? Judith Schumacher 09.01.2025, 15:00 Uhr

i Züge fallen vor allem an den Wochenenden wegen Bauarbeiten am Bahnnetz aus. Judith Schumacher

Die Zugausfälle zwischen Bonn und Remagen sind auch von Bedeutung für die Wirtschaft und den Tourismus im Kreis Ahrweiler. Wir haben nachgefragt, wie die zuständige Abteilung der Kreisverwaltung die Situation bewertet.

Das sagen die Wirtschaftsförderung und die Tourismusförderung der Kreisverwaltung Ahrweiler zu der Verkehrssituation und den Zugausfällen in Remagen: Grundsätzlich geht der Kreis davon aus, dass die Bahn versucht, die Einschränkungen, die eine Streckensperrung mit sich bringt, nach Möglichkeit auf das notwendige Minimum zu reduzieren, weshalb der Hauptteil der Sperrungen auf die Wochenenden entfällt, an denen sich der Pendlerverkehr in Maßen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen