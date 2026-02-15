Karneval im Kreis Ahrweiler Zug mit 24 Nummern, Konfetti und Kamelle in Kesseling Eberhard Thomas Müller 15.02.2026, 09:57 Uhr

i Die "Bützje Bud" der Karnevalsgesellschaft Kesseling lädt zum Knutschen ein. Eberhard Thomas Müller

In Kesseling ging es am Karnevalssamstag rund: Auch hier zog der Karnevalszug durch die Gassen. Hingucker dabei vor allem ein Motivwagen der Astronauten mit einer riesigen Rakete obenauf. Aber auch die „Bützje Bud“ kam super an.

Blaue Hose, rote Jacke, blaue Mütze. Tatsächlich, Kesseling hat einen Prinzen, auch wenn ihn keiner als solchen erkannt hat. Prinz Ulli, Hoheit des Jahres 2009, war nämlich inkognito als Zugführer tätig. „Die hann seit dem keine mehr jefunne“, so Ulli Bäumler, der beim diesjährigen Nelkensamstagsumzug alle Hände voll zu tun hat.







