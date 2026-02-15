Karneval im Kreis Ahrweiler
Zug mit 24 Nummern, Konfetti und Kamelle in Kesseling
Die "Bützje Bud" der Karnevalsgesellschaft Kesseling lädt zum Knutschen ein.
Die "Bützje Bud" der Karnevalsgesellschaft Kesseling lädt zum Knutschen ein.
Eberhard Thomas Müller

In Kesseling ging es am Karnevalssamstag rund: Auch hier zog der Karnevalszug durch die Gassen. Hingucker dabei vor allem ein Motivwagen der Astronauten mit einer riesigen Rakete obenauf. Aber auch die „Bützje Bud“ kam super an.

Lesezeit 1 Minute
Blaue Hose, rote Jacke, blaue Mütze. Tatsächlich, Kesseling hat einen Prinzen, auch wenn ihn keiner als solchen erkannt hat. Prinz Ulli, Hoheit des Jahres 2009, war nämlich inkognito als Zugführer tätig. „Die hann seit dem keine mehr jefunne“, so Ulli Bäumler, der beim diesjährigen Nelkensamstagsumzug alle Hände voll zu tun hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren