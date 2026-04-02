Tafel Ahrweiler freut sich Zu viele Kamelle gerafft: Brenker Familie spendet Johannes Kirsch 02.04.2026, 05:00 Uhr

i Greta Mahlberg (mit Töchterchen Rala auf dem Arm) und ihr Sohn Miro spendeten eine große Menge an Süßigkeiten an die Ahrweiler Tafel. Johannes Kirsch

Der Wum-Zuch im 180-Einwohner-Ort Brenk ist etwas Außergewöhnliches. In diesem Jahr wurde die Karnevalstradition zum Ausgangspunkt einer Süßigkeitenspende an die Ahrweiler Tafel. Was die spontane Aktion mit zwei jungen Dorfbewohnern zu tun hat.

Was wäre das Rheinland ohne seinen Karneval, bei dem geschunkelt, gelacht und gerade von den kleinen Jecken eine große Menge an Süßigkeiten gesammelt wird? Definitiv weniger lebensfroh – und wohl auch weniger hilfsbereit, wie eine schöne Geschichte zeigt, die im kleinen Örtchen Brenk ihren Anfang nahm.







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