Der Wum-Zuch im 180-Einwohner-Ort Brenk ist etwas Außergewöhnliches. In diesem Jahr wurde die Karnevalstradition zum Ausgangspunkt einer Süßigkeitenspende an die Ahrweiler Tafel. Was die spontane Aktion mit zwei jungen Dorfbewohnern zu tun hat.
Lesezeit 2 Minuten
Was wäre das Rheinland ohne seinen Karneval, bei dem geschunkelt, gelacht und gerade von den kleinen Jecken eine große Menge an Süßigkeiten gesammelt wird? Definitiv weniger lebensfroh – und wohl auch weniger hilfsbereit, wie eine schöne Geschichte zeigt, die im kleinen Örtchen Brenk ihren Anfang nahm.