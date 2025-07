In einer Presseerklärung hatte sich die Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag, 21. Juli, zum Tötungsdelikt in Gimmigen geäußert. Die zunächst vermisste 31-Jährige war nach einer groß angelegten Suchaktion im Haus des Ex-Ehemannes tot aufgefunden worden. Der ebenfalls 31-jährige Mann aus Gimmigen soll seine Ex-Frau unter einem Vorwand in sein Haus gelockt und dort mit einem Messer attackiert haben. Er hatte die Tat bei einer Polizeibefragung zugegeben und sitzt nun wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft.

Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals und Rumpf

Die Obduktion des Leichnams der getöteten Frau war für Dienstag, 22. Juli, angekündigt. Bereits am Mittwoch erklärt eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage: „Ich kann Ihnen mitteilen, dass das Obduktionsergebnis zwischenzeitlich vorliegt. Hiernach verstarb die Geschädigte infolge scharfer Gewaltbeibringung in Form von Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals und Rumpf.“ Zudem seien Abwehrverletzungen an den Händen festgestellt worden.