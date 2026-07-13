Wiederaufbau im Ahrtal Zu langsam, zu unkommunikativ? Was ISB zur Kritik sagt Michael Illjes 13.07.2026, 18:05 Uhr

i Immer wieder wird die ISB-Rheinland Pfalz von Einzelnen kritisiert. Die Förderbank kommuniziere schlecht und brauche zu lange, Anträge zu bewilligen. Was sie zur Kritik sagt. ISB/Alexander Sell

Schleppende Verfahren und eine schlechte Kommunikation. Die ISB Rheinland-Pfalz, die im Ahrtal über Förderanträge zum Wiederaufbau entscheidet, sieht sich diesen Vorwürfen immer wieder ausgesetzt. Was sie den Kritikern entgegnet.

Die Folgen des Hochwassers sind in Schuld allgegenwärtig. Andreas und Paula Peereboms verzweifeln. Die Decke ihres schmalen Treppenaufgangs ist undicht. Wenn es regnet, tropft Wasser hinein. Und jedes Mal, wenn das Ehepaar durch die Tür geht, tragen sie Splitt vom Innenhof in das Haus.







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