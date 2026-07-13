Schleppende Verfahren und eine schlechte Kommunikation. Die ISB Rheinland-Pfalz, die im Ahrtal über Förderanträge zum Wiederaufbau entscheidet, sieht sich diesen Vorwürfen immer wieder ausgesetzt. Was sie den Kritikern entgegnet.
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Die Folgen des Hochwassers sind in Schuld allgegenwärtig. Andreas und Paula Peereboms verzweifeln. Die Decke ihres schmalen Treppenaufgangs ist undicht. Wenn es regnet, tropft Wasser hinein. Und jedes Mal, wenn das Ehepaar durch die Tür geht, tragen sie Splitt vom Innenhof in das Haus.