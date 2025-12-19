Christstollen aus der Eifel Zu Besuch in der Kempenicher Weihnachtsbäckerei Martin Ingenhoven 19.12.2025, 06:00 Uhr

i Bäckermeister Lorenz Mannebach ist stolz darauf, eine Holzofenbäckerei mit großer Auswahl zu betreiben. Martin Ingenhoven

Sobald der Advent beginnt, gibt es in der Bäckerei Mannebach in Kempenich deutlich mehr zu tun. Denn dann kommt auf das normale Sortiment noch weihnachtliches Gebäck oben drauf. Bei einem Besuch interessierten wir uns besonders für den Christstollen.

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei.“ So heißt es in einem bekannten Weihnachtslied für Kinder. Genau das gilt im Dezember auch für die Holzofenbäckerei Mannebach in Kempenich. Denn mit Beginn des Advents backt Bäckermeister Lorenz Mannebach neben dem üblichen Sortiment an Brot, Brötchen und Teilchen auch Stollen, Plätzchen und Lebkuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen