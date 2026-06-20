Feuerwehr im Großeinsatz Zimmerei-Halle in Niederzissen in Flammen aufgegangen Ralf Grün 20.06.2026, 16:19 Uhr

i In Niederzissen hat es in der Nacht auf Samstag in einer Zimmerei gebrandt. Uli Deck/dpa

Im Industriegebiet Brohltal bei Niederzissen hat es in der Nacht auf Samstag in einer Zimmerei gebrannt. Dabei sind Teile des Dachs eingestürzt. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

Die Feuerwehr im Brohltal ist in der Nacht zu Samstag zu einem Großbrand in Niederzissen ausgerügt. In einer Zimmerei im Industriegebiet Brohltal war ein Feuer ausgebrochen. Schon von Weitem waren die Rauchwolken zu sehen. Die Polizei setzte daraufhin eine Warnmeldung ab und rief die Bevölkerung darin auf, die Fenster geschlossen zu halten.







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