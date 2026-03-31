Firma und IG Metall einig
ZF wird in neues Werk nach Niederzissen ziehen
Blick auf das ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus. Im Inneren wurde Anfang des Jahres noch gebaut.
Blick auf das ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus. Im Inneren wurde Anfang des Jahres noch gebaut.
Martin Ingenhoven

Jetzt steht es fest: ZF wird von Ahrweiler nach Niederzissen umziehen. Die notwendigen Verträge seien unterzeichnet, teilt die Gewerkschaft IG Metall mit. Und für die Belegschaft gibt es noch weitere gute Neuigkeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Arbeitgeber, Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall Neuwied konnten sich nach langen Verhandlungen auf ein Zukunftskonzept für den neuen ZF-Standort in Niederzissen einigen. Das teilen übereinstimmend die IG Metall und auch das Unternehmen ZF in Presseschreiben mit.

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