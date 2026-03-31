Firma und IG Metall einig ZF wird in neues Werk nach Niederzissen ziehen Celina de Cuveland 31.03.2026, 12:30 Uhr

i Blick auf das ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus. Im Inneren wurde Anfang des Jahres noch gebaut. Martin Ingenhoven

Jetzt steht es fest: ZF wird von Ahrweiler nach Niederzissen umziehen. Die notwendigen Verträge seien unterzeichnet, teilt die Gewerkschaft IG Metall mit. Und für die Belegschaft gibt es noch weitere gute Neuigkeiten.

Arbeitgeber, Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall Neuwied konnten sich nach langen Verhandlungen auf ein Zukunftskonzept für den neuen ZF-Standort in Niederzissen einigen. Das teilen übereinstimmend die IG Metall und auch das Unternehmen ZF in Presseschreiben mit.







Artikel teilen

Artikel teilen