Nach dem Warnstreik ZF-Mitarbeiter und IG Metall planen Demo in Ahrweiler Ralf Grün 26.02.2026, 16:19 Uhr

i Mitarbeiter des ZF-Werks in Ahrweiler sind am Mittwoch zum Autokorso nach Niederzissen aufgebrochen, um ihren Willen zum Umzug ins neue Werk zu dokumentieren. Jochen Tarrach

Unverändert warten die ZF-Mitarbeiter in Ahrweiler auf ein Signal zum Umzug nach Niederzissen. Gleich nach der nächsten Gesprächsrunde am 6. März wollen die Arbeitnehmer wieder ein Zeichen auf der Straße setzen.

Die Belegschaft des ZF-Werks in Ahrweiler hat zusammen mit der IG Metall Neuwied deutlich gemacht, dass es ihr mit dem Pochen auf den Umzug ins neue Werk nach Niederzissen Ernst ist. Der Warnstreik samt Autokorso von Ahrweiler nach Niederzissen spricht da eine klare Sprache.







