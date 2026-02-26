Unverändert warten die ZF-Mitarbeiter in Ahrweiler auf ein Signal zum Umzug nach Niederzissen. Gleich nach der nächsten Gesprächsrunde am 6. März wollen die Arbeitnehmer wieder ein Zeichen auf der Straße setzen.
Lesezeit 1 Minute
Die Belegschaft des ZF-Werks in Ahrweiler hat zusammen mit der IG Metall Neuwied deutlich gemacht, dass es ihr mit dem Pochen auf den Umzug ins neue Werk nach Niederzissen Ernst ist. Der Warnstreik samt Autokorso von Ahrweiler nach Niederzissen spricht da eine klare Sprache.