„Wir wollen unsere Solidarität mit den Mitarbeiten an anderen Standorten, insbesondere in Saarbrücken, verdeutlichen“, erläuterte IG-Metall-Mitglied Michael Quirmbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Autozulieferer ZF mit Hauptsitz in Friedrichshafen schreibt derzeit tiefrote Zahlen. Die IG Metall fürchtet um die Zukunft des Werks in Saarbrücken, wenn der Aufsichtsrat weitere Einschnitte beschließen sollte. Die Mitarbeiter in Ahrweiler zeigten der Konzernführung für ihren Kurs symbolisch die Rote Karte.

i Das ZF-Werk in Ahrweiler soll im kommenden Jahr schließen, wenn der Neubau in Niederzissen an der A61 fertig ist. Christian Koniecki

Der Standort Ahrweiler, der derzeit etwa 220 Mitarbeiter beschäftigt, gilt vorerst als gesichert. Im kommenden Jahr will das Unternehmen, das an seinem bisherigen Standort in der Flutnacht 2021 erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, in einen Neubau an der A61 bei Niederzissen umziehen. Wegen der allgemein schlechten Auftragslage in der Automobilindustrie waren die Mitarbeiter von ZF in Ahrweiler im Juli in Kurzarbeit beschäftigt. Sie stellen dort in erster Linie Ventile für verstellbare Fahrwerke her.

Betriebsversammlungen und Proteste von ZF-Beschäftigten gab es an Vortag auch an anderen Standorten in Deutschland. Am Konzernsitz in Friedrichshafen gingen knapp 6.000 Teilnehmer auf die Straße. In Koblenz beteiligten sich laut Gewerkschaft mehrere Hundert ZF-Beschäftigte am Aktionstag, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) meldete.

i Die Demonstranten vor dem ZF-Standort in Ahrweiler Christian Koniecki

ZF hat einen strikten Sparkurs und Stellenabbau angekündigt

ZF, einer der weltweit größten Autozulieferer, steckt aktuell in der Krise: Wie Konkurrenten leidet das Unternehmen unter ausbleibenden Aufträgen der Hersteller und hohen Kosten für den Wandel hin zum Elektromotor. Der Zulieferer hat neben Automatik- und Schaltgetrieben unter anderem auch Fahrwerkskomponenten, Lenksysteme, Antriebe, Bremsen und Sicherheitstechnik im Angebot.

2024 Verlust von mehr als einer Milliarde Euro

ZF hatte nach dpa-Angaben im vergangenen Jahr tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust hatte knapp über eine Milliarde Euro betragen. 2023 hatte der Konzern unter dem Strich noch einen Gewinn von 126 Millionen Euro gemacht.